Horóscopo de hoy para Leo del 19 agosto de 2025
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Leo. Conoce las predicciones astrológicas del 19 agosto de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Tus amistades cobrarán un papel protagónico y, gracias a su influencia, te sentirás más firme en tu identidad. Llegarán personas que te interpelarán y te inspirarán a mostrar lo mejor de ti. Te sumarás a un proyecto grupal en el que naturalmente tomarás la delantera.
