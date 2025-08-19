window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Leo del 19 agosto de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Leo. Conoce las predicciones astrológicas del 19 agosto de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Por  La Opinión

Leo

(07/21 – 08/21)

Tus amistades cobrarán un papel protagónico y, gracias a su influencia, te sentirás más firme en tu identidad. Llegarán personas que te interpelarán y te inspirarán a mostrar lo mejor de ti. Te sumarás a un proyecto grupal en el que naturalmente tomarás la delantera.

Horóscopo de amor para Leo

Si eres incapaz de concéntrate en tus propios proyectos, mejor piensa en hacer algo especial para alguien. Primero considera quienes la persona a la que estas más cercana y exactamente que puedes hacer por ella. Usando tu imaginación puedes crear conscientemente una sorpresa que será cálidamente apreciada por la persona que quieres.

Horóscopo de dinero para Leo

Justo ahora, necesitas seguridad financiera, pero no dejes que el ser cuidadoso te vuelva tacaño. Estar con los pies en la tierra con un plan financiero bien pensado es suficiente.De cualquier forma, por lo pronto no habrá grandes sorpresas. Recompensate con algo pequeño en lugar de ignorarte tí mismo todo el tiempo.

Horóscopo de sexo paraLeo

Tú quieres estar al mando, así que deja esto absolutamente claro a tu pareja. ¿Entonces como puedes estimular tu vida sexual? Jugar un papel le funciona a algunas personas. El maestro dando a sus estudiantes mujeres una lección, o el plomero siendo seducido por una ama de casa desesperada. ¡Deja que tu fantasía sea salvaje!

