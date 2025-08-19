Horóscopo de hoy para Leo del 19 agosto de 2025

Tus amistades cobrarán un papel protagónico y, gracias a su influencia, te sentirás más firme en tu identidad. Llegarán personas que te interpelarán y te inspirarán a mostrar lo mejor de ti. Te sumarás a un proyecto grupal en el que naturalmente tomarás la delantera.

Horóscopo de amor para Leo Si eres incapaz de concéntrate en tus propios proyectos, mejor piensa en hacer algo especial para alguien. Primero considera quienes la persona a la que estas más cercana y exactamente que puedes hacer por ella. Usando tu imaginación puedes crear conscientemente una sorpresa que será cálidamente apreciada por la persona que quieres.

Horóscopo de dinero para Leo Justo ahora, necesitas seguridad financiera, pero no dejes que el ser cuidadoso te vuelva tacaño. Estar con los pies en la tierra con un plan financiero bien pensado es suficiente.De cualquier forma, por lo pronto no habrá grandes sorpresas. Recompensate con algo pequeño en lugar de ignorarte tí mismo todo el tiempo.