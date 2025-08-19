Horóscopo de hoy para Libra del 19 agosto de 2025

Se activan los vínculos con el extranjero y podrían llegar propuestas muy estimulantes desde ámbitos lejanos. Estas interacciones te devolverán la chispa y el entusiasmo. El aire fresco de lo nuevo te iluminará para que recuperes la fe en el mundo.

Horóscopo de amor para Libra Si estas más irritable de lo usual y encuentras difícil ser sensible con aquellos a los que quieres, viendo solamente defectos donde previamente no había ninguno. Recuerda que las personas que te importan te conocen bien ero no pueden saber qué es lo que está pasando en tu cabeza. Vete tranquilo con ellas, puedes arrepentirte más tarde de lo que digas hoy.

Horóscopo de dinero para Libra Tus finanzas no son exactamente muy sanas. No puedes llegar a ver los beneficios que pensabas ganar y haces un error sobre del otro. No hagas ninguna inversión a gran escala, tus asesores financieros están unidos para darte un mal negocio. Mantente con pequeñas inversiones para limitar cualquier daño potencial.