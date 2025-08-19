window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Virgo del 19 agosto de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Virgo. Conoce las predicciones astrológicas del 19 agosto de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Virgo

(08/22 – 09/22)

Tendrás la oportunidad de cerrar un asunto profesional que venía arrastrándose desde hace tiempo. El día requerirá de tu capacidad para hacer relaciones públicas, incluso con personas que pertenecen a tu pasado. Todo el esfuerzo anterior dará frutos que valdrán la pena.

Horóscopo de amor para Virgo

La armonía y la calma reinan en tu vida privada. Si antes era más turbulenta, este cambio definitivamente puede provocar estallidos emocionales. Pero al final, pasas un tiempo relajado y en paz con tu pareja, amigos o familia. Deberías usar esta atmósfera amigable para construir nuevos contactos.

Horóscopo de dinero para Virgo

Las estrellas se inclinan hacia a tí. Manten este nivel de actividad, porque tienes buen instinto para las transacciones de negocios productivas. Las negociaciones en las buenas inversiones están hechas en base a la buena fé y son el objetivo. Si no tiras muy alto, muchas opciones se te abrirán. No permitas que las demandas financieras pendientes no se paguen, ya que seguramente se resolverán positivamente.

Horóscopo de sexo paraVirgo

El sexo con tu pareja es bueno. Tu no eres complicado y estas seguro de ti mismo y le das placer efectivamente, especialmente cuando se está sintiendo un poco nerviosa o torpe. Siempre estas dispuesto a brindar ayuda. Tomate tu tiempo y enseñale como quieres ser tocado, en esos lugares especiales. Ahora invierte los papeles.

