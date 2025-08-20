Aries hoy: horóscopo de Mhoni Vidente para el 20 de agosto

Mhoni Vidente, reconocida astróloga y clarividente mexicana, comparte sus predicciones para Aries este miércoles 20 de agosto.

Aries

La carta del Ermitaño ilumina tu miércoles con un llamado a la calma. Es momento de detenerte un instante, mirar dentro de ti y confiar en tu intuición. Aunque tu signo suele acelerarse, hoy la paciencia y la constancia te ayudarán a sentirte más pleno y en paz. Organizar tus tiempos con cariño será clave para que todo fluya sin presiones.

Cuida de ti en cada detalle: escucha a tu cuerpo, regálate pausas para descansar y permite que el movimiento alegre tu día. Tus números de poder son 09, 10 y 15, mientras que los colores rojo y verde te fortalecen y te llenan de vitalidad. El arcángel Rafael se presenta como tu guía, dándote protección y recordándote que mereces bienestar y amor verdadero.

En lo personal, puedes sentir que decisiones importantes se acercan, pero no temas: cuentas con la fuerza espiritual necesaria para afrontarlas con serenidad. El corazón se abre a nuevas posibilidades si dejas atrás lo que ya cumplió su ciclo. Confía, porque este miércoles la vida quiere verte avanzar en paz y con esperanza.