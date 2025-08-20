Horóscopo de hoy para Capricornio del 20 agosto de 2025
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Capricornio. Conoce las predicciones astrológicas del 20 agosto de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
La Luna junto a Júpiter envuelve tus vínculos en calidez. Si estás en pareja, reaparece el interés de los comienzos y quizá sueñen con un viaje romántico. Si estás solo, el amor podría irrumpir sin previo aviso, trayendo ternura y una grata sorpresa.
