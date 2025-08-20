Horóscopo de hoy para Capricornio del 20 agosto de 2025

La Luna junto a Júpiter envuelve tus vínculos en calidez. Si estás en pareja, reaparece el interés de los comienzos y quizá sueñen con un viaje romántico. Si estás solo, el amor podría irrumpir sin previo aviso, trayendo ternura y una grata sorpresa.

Horóscopo de amor para Capricornio Tu encanto e ingenio te hacen muy atractivo a los demás, pero esto solo pasa si tu pareja toma la iniciativa. Simplemente estas muy pasivo para poder tener algo que hacer. Si vives con alguien y estas en una relación tu pareja encuentra tu indecisión irritante, causando molestias innecesarias.

Horóscopo de dinero para Capricornio Como no puedes saber lo que encierra el futuro y ya que las cosas pueden cambiar rápidamente, prepárate a ser flexible incluso en las cuestiones financieras.Si haces una inversión o una adquisición mayor en este momento puedes sufrir algunas consecuencias desagradables Si te dan este consejo, permanece escéptico y toma tiempo para considerarlo ya que la información que te den puede no ser la mejor.