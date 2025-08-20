window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Escorpio del 20 agosto de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Escorpio. Conoce las predicciones astrológicas del 20 agosto de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

portada_horoscopo_escorpio
Escorpio

(10/23 – 11/22)

Inicias el día con una confianza luminosa. Tu fe y convicciones te guían con fluidez, despertando en ti deseos de expandirte. Podrías emprender ese viaje soñado o comenzar un estudio que enriquezca tu alma. El anhelo de sabiduría será tu mejor brújula.

Horóscopo de amor para Escorpio

Te confundes fácilmente y reaccionas pal con quien sea que se atreva a criticar tu comportamiento. Trata de permanecer alejado de tus seres queridos que ya están al tanto de que necesitas espacio para ti mismo y no juzgues su conducta tan rápido. Confía en que tu mal humor desaparecerá tan rápido como apareció.

Horóscopo de dinero para Escorpio

Si puedes, pospón cualquier plan de inversión o compras.Eventos imprevisibles pueden arruinar tus aspiraciones y proyectos. No sueltes tu dinero, de modo que puedas reaccionar de manera flexible a las situaciones inesperadas. No dejes que un consejo en el que tu no crees completamente te envuelva.

Horóscopo de sexo paraEscorpio

Tu pareja sexual te está estimulando mucho, llenando todos tus deseos y fantasías. ¿Qué podría ser mejor que dejar que tome el control? Es mejor no volverse muy pasivo. Se más intrépido y piensa en que placer erótico le puedes dar de regreso. Si las cosas se quedan de un solo lado se pierde la emoción.

