Horóscopo de hoy para Escorpio del 20 agosto de 2025

Inicias el día con una confianza luminosa. Tu fe y convicciones te guían con fluidez, despertando en ti deseos de expandirte. Podrías emprender ese viaje soñado o comenzar un estudio que enriquezca tu alma. El anhelo de sabiduría será tu mejor brújula.

Horóscopo de amor para Escorpio Te confundes fácilmente y reaccionas pal con quien sea que se atreva a criticar tu comportamiento. Trata de permanecer alejado de tus seres queridos que ya están al tanto de que necesitas espacio para ti mismo y no juzgues su conducta tan rápido. Confía en que tu mal humor desaparecerá tan rápido como apareció.

Horóscopo de dinero para Escorpio Si puedes, pospón cualquier plan de inversión o compras.Eventos imprevisibles pueden arruinar tus aspiraciones y proyectos. No sueltes tu dinero, de modo que puedas reaccionar de manera flexible a las situaciones inesperadas. No dejes que un consejo en el que tu no crees completamente te envuelva.