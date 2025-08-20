Horóscopo de hoy para Leo del 20 agosto de 2025
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Leo. Conoce las predicciones astrológicas del 20 agosto de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Cierras un ciclo lunar con la guía expansiva de Júpiter, sintiendo una profunda gratitud por lo vivido. Te acompaña la sensación de estar protegido por seres de luz. Sigue tu intuición: estás en sintonía con lo invisible y todo se acomoda con sabiduría serena.
