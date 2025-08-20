Horóscopo de hoy para Leo del 20 agosto de 2025

Cierras un ciclo lunar con la guía expansiva de Júpiter, sintiendo una profunda gratitud por lo vivido. Te acompaña la sensación de estar protegido por seres de luz. Sigue tu intuición: estás en sintonía con lo invisible y todo se acomoda con sabiduría serena.

Horóscopo de amor para Leo La claridad aumentada te permite sortear cualquier comunicación difícil o desacuerdos con tus socios. Te expresas bien y encuentras fácil exponer tu punto de vista. Piensa las opiniones y vistas que son radicalmente diferentes a las tuyas. No olvides que tu pareja tiene el derecho a ser tanto oída como considerada.

Horóscopo de dinero para Leo Habla con tus buenos amigos sobre negocios. Tienes facilidad para obtener información útil y eres capaz de obtener buenos tips de otras personas. Si eres lo suficientemente valiente y dinámico para ponerlos en práctica, seguramente te beneficiarás de ellos.