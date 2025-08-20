window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Libra del 20 agosto de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Libra. Conoce las predicciones astrológicas del 20 agosto de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

portada_horoscopo_libra
La Opinión

La Opinión

Libra

(09/23 – 10/22)

Vives una jornada de logros y reconocimiento. Alcanzaste metas importantes y ahora otros ven en ti una figura de guía y contención. Las oportunidades profesionales abundan, con opciones de viajar. Es tiempo de abrirte a horizontes de trabajo más amplios.

Horóscopo de amor para Libra

Evita decir cosas que no sientes durante los desacuerdos, mejor reacciona en forma calmada y consideradamente. Cuando esto te parezca difícil, te das cuenta de que no puedes maquinar o control el resultado de cada situación a la que te enfrentas. Trata de ser más considerado y ve el argumento desde el punto de vista de tu pareja.

Horóscopo de dinero para Libra

Se cuidadoso cuando se trate de dinero. Invertir capital en este momento puede ser negativo, incluso, tener consecuencias catastróficas, ya que es altamente probable que le apuestes al perdedor. Si has planeado por mucho tiempo una compra, espera un poco más, pronto ocurrirán eventos que interrumpiran tus planes.

Horóscopo de sexo paraLibra

Las aventuras sexuales de alto vuelo no están en tu agenda. En lugar de pasión tu lo sientes como algo sencillo. Agarra a tu pareja y métanse a la cama. Lo harás bien sin esa tonta ropa interior e intentos absurdos de buscar nuevas posiciones. En este momento lo que necesitas es un practico deleite.

