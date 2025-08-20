window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Sagitario del 20 agosto de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Sagitario. Conoce las predicciones astrológicas del 20 agosto de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Sagitario

(11/23 – 12/20)

Sientes un impulso imparable de transformación. Hoy quieres cambiar lo que ya no vibra contigo, y tienes la energía para hacerlo. La prosperidad compartida emerge: podrían llegar herencias, regalos o sorpresas que renuevan tu entusiasmo por lo que vendrá.

Horóscopo de amor para Sagitario

Eres capaz de discutir imparcialmente de manera precisa y realista, es posible que encuentres respuesta a problemas que al principio parecían imposibles, pero que eventualmente se resuelven para la satisfacción de todos. Manteniéndote al día con los avances nuevos, te mantienes calmado aun cuando haya diferencias con tus colegas que se vuelven muy acaloradas e intensas.

Horóscopo de dinero para Sagitario

Conduce tus asuntos financieros con moderación. De momento estas muy satisfecho pero debes sopesar los pros y los contras aún cuando prestes dinero. No te dejes engañar por personas que hacen falsas promesas cuando piden prestado y documenta todo por escrito. Esto te dejará dormir de noche y protegerá tus activos.

Horóscopo de sexo paraSagitario

Vete tranquilo con los juguetes sexuales. ¡Lee las instrucciones primero antes de usarlos en tu pareja! No querrás que pase un accidente cuando estés todo excitado. Podría sr embarazoso cuando tengas que llamar a los para médicos para remover todos esos traviesos accesorios.

