Horóscopo de hoy para Sagitario del 20 agosto de 2025

Sientes un impulso imparable de transformación. Hoy quieres cambiar lo que ya no vibra contigo, y tienes la energía para hacerlo. La prosperidad compartida emerge: podrían llegar herencias, regalos o sorpresas que renuevan tu entusiasmo por lo que vendrá.

Horóscopo de amor para Sagitario Eres capaz de discutir imparcialmente de manera precisa y realista, es posible que encuentres respuesta a problemas que al principio parecían imposibles, pero que eventualmente se resuelven para la satisfacción de todos. Manteniéndote al día con los avances nuevos, te mantienes calmado aun cuando haya diferencias con tus colegas que se vuelven muy acaloradas e intensas.

Horóscopo de dinero para Sagitario Conduce tus asuntos financieros con moderación. De momento estas muy satisfecho pero debes sopesar los pros y los contras aún cuando prestes dinero. No te dejes engañar por personas que hacen falsas promesas cuando piden prestado y documenta todo por escrito. Esto te dejará dormir de noche y protegerá tus activos.