Horóscopo de hoy para Virgo del 20 agosto de 2025
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Virgo. Conoce las predicciones astrológicas del 20 agosto de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
La Luna y Júpiter te inundan de entusiasmo y esperanza. Nuevos proyectos toman forma y el futuro se dibuja con colores más amables. Te sientes liviano, optimista y sostenido por la red de amistades que te rodea. Hoy hay razones de sobra para celebrar y agradecer.
