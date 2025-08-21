window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Aries hoy: horóscopo de Mhoni Vidente para el 21 de agosto

Consulta el Horóscopo de Mhoni Vidente y descubre lo que la famosa astróloga tiene reservado para Aries para este día

El horóscopo de Mhoni Vidente. Crédito: Cortesía

Por  Mhoni Vidente

Mhoni Vidente, reconocida astróloga y clarividente mexicana, comparte sus predicciones para Aries este jueves 21 de agosto.

Aries

La carta del Ermitaño aparece para guiarte y recordarte la importancia de analizar cada paso que das, organizando mejor tu tiempo para mantener el éxito en tus manos. Tu energía suele acelerarse y eso puede elevar el estrés, por lo que conviene mantener la calma y confiar en tu intuición.

Es un día para sacar respuestas desde tu interior sin compartir de más tus planes. La paciencia y la constancia serán claves en lo laboral, mientras que el arcángel Rafael se presenta como guía y protector, dispuesto a escuchar tus peticiones.

En el amor, la relación con tu pareja se mantiene estable, aunque alguien del pasado podría aparecer. Lo mejor será cerrar ciclos y valorar lo que tienes hoy. Ten precaución con inversiones, pues no es el momento de arriesgar de más; en cambio, aprovecha las invitaciones que recibas para distraerte y recargar energía.

Números mágicos: 09, 10 y 15.
Colores: rojo y verde.

