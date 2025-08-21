Aries hoy: horóscopo de Mhoni Vidente para el 21 de agosto

Mhoni Vidente, reconocida astróloga y clarividente mexicana, comparte sus predicciones para Aries este jueves 21 de agosto.

Aries

La carta del Ermitaño aparece para guiarte y recordarte la importancia de analizar cada paso que das, organizando mejor tu tiempo para mantener el éxito en tus manos. Tu energía suele acelerarse y eso puede elevar el estrés, por lo que conviene mantener la calma y confiar en tu intuición.

Es un día para sacar respuestas desde tu interior sin compartir de más tus planes. La paciencia y la constancia serán claves en lo laboral, mientras que el arcángel Rafael se presenta como guía y protector, dispuesto a escuchar tus peticiones.

En el amor, la relación con tu pareja se mantiene estable, aunque alguien del pasado podría aparecer. Lo mejor será cerrar ciclos y valorar lo que tienes hoy. Ten precaución con inversiones, pues no es el momento de arriesgar de más; en cambio, aprovecha las invitaciones que recibas para distraerte y recargar energía.

Números mágicos: 09, 10 y 15.

Colores: rojo y verde.