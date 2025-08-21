window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Acuario del 21 agosto de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Acuario. Conoce las predicciones astrológicas del 21 agosto de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Acuario

(01/20 – 02/18)

Tu cuerpo pide bienestar y confort, y hoy es buen momento para escucharlo. Renovar el colchón o mimarte con un tratamiento facial puede marcar una diferencia notable en tu energía. Cuidarte también es una forma de amor propio y tu piel lo va a agradecer.

Horóscopo de amor para Acuario

Es difícil para tus amigos y seres queridos entender tu actitud hacia ellos. Tu comportamiento parece variar de acuerdo a las circunstancias. Esfuérzate en ayudarlos a entender lo que piensas y sientes, de esa manera pueden hacerse una idea de lo que está pasando en tu cabeza y pueden ser más comprensivos.

Horóscopo de dinero para Acuario

Nunca malgastes tu tiempo comprando cosas por frustración, a menos que sean cosas triviales que te reconforten que puedas pagar, disfrutar y tirar. Asegurate de no hacer compras mayores o compromisos financieros a menos que sean absolutamente necesarios. Si lo tienes que hacer trata de manejarlo de una forma clara y que no haya forma de que se revierta negativamente.

Horóscopo de sexo paraAcuario

No estas haciendo mucho esfuerzo en materia de amor. ¡Pero la verdad es que no lo necesitas! Tu pareja puede hacer algo del trabajo preliminar. Mientras tanto tú te relajas. Cualquier otra cosa sería demasiado, no estas exactamente en control total. Tus propios gritos de deleite no molestarán a tu pareja, todo es como debería de ser.

