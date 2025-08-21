window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Aries del 21 agosto de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Aries. Conoce las predicciones astrológicas del 21 agosto de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Por  La Opinión

Aries

(03/21 – 04/19)

Un día perfecto para cultivar los lazos familiares desde la cordialidad y el cuidado mutuo. Embellecer tu hogar te conectará con el placer de habitar la intimidad que amas. Crear un ambiente armónico será tu mayor regalo para quienes están cerca y también para ti.

Horóscopo de amor para Aries

Te sientes confiado sobre el hecho de abordar cualquier asunto en la relación con tu pareja. Tu acercamiento comprensivo hacia los demás les hace fácil aceptar lo que dices, aun si es problemático. Poner las cosas afuera, abrirlas, relaja la tensión, así que tus relaciones progresan y se desarrollan de manera más positiva.

Horóscopo de dinero para Aries

En este momento puedes gastar un poco más,siempre y cuando te asegures de que no son compras innecesarias. Lo más importante es que te preguntes por cuanto tiempo lo vas a disfrutar, Si mantienes tus gastos vigilados y tus documentos en orden, nada puede salir mal.

Horóscopo de sexo paraAries

No te sorprendas cuando tu vida sexual no sea tan emocionante. En lugar de simular la pasión, di lo que realmente necesitas. Ya que estas encontrando difícil hacerte valer de cualquier forma, esta no será una tarea fácil. Si haces el esfuerzo, valdrá la pena. La vida es muy corta para tener mal sexo.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

