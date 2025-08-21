window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Capricornio del 21 agosto de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Capricornio. Conoce las predicciones astrológicas del 21 agosto de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Por  La Opinión

Capricornio

(12/21 – 01/19)

Con la Luna y Venus a tu favor, el amor se siente más pleno que nunca. Si estás en pareja, florecen momentos dulces que enriquecen el vínculo. Si estás solo, una presencia encantadora podría acercarse sin previo aviso y llenar de emoción tu vida.

Horóscopo de amor para Capricornio

Motivado por tus deseos te sientes movido fácilmente a la acción. Si aparece la oportunidad, toma ventaja de la forma en la que te sientes, pasas tiempo con alguien excitante y adorable. Lo contrario es posible: Tal vez tu pareja no este de humor. Si es así necesitas aceptarlo, puedes estar frustrado pero evita reaccionar de más.

Horóscopo de dinero para Capricornio

Con respecto a las finanzas, puedes tener algunas experiencias poco placenteras el día de hoy y serás forzado a estar consciente de tu propia debilidad. Se fuerte cuando otros te hagan verte a tí mismo en el espejo, podría ser una experiencia positiva de aprendizaje. Te ayudará a prepararte para proyecto a gran escala. Evita las inversiones grandes por el momento.

Horóscopo de sexo paraCapricornio

Lleno de emoción y ternura, sientes una necesidad de más esfuerzo cuando haces el amor. Añoras pasar tiempo con tu amante y no puedes esperar a estar juntos después de pasar un tiempo separados. Algunas veces te inclinas a sentarte dejando que tu pareja haga las cosas. ¡Se pro activo, piensa en las necesidades de tu pareja también!

