Horóscopo de hoy para Capricornio del 21 agosto de 2025
Con la Luna y Venus a tu favor, el amor se siente más pleno que nunca. Si estás en pareja, florecen momentos dulces que enriquecen el vínculo. Si estás solo, una presencia encantadora podría acercarse sin previo aviso y llenar de emoción tu vida.
