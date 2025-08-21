Horóscopo de hoy para Leo del 21 agosto de 2025

Hoy podrían aflorar recuerdos de vínculos pasados o llegar señales que despierten emociones dormidas. Es un buen día para mirar hacia atrás con un ingrediente reflexivo y sanar lo que aún duele. Reconciliarte con tu historia afectiva puede darte una sensación de paz.

Horóscopo de amor para Leo Eres admirado y apreciado por las personas a las que quieres. Un entendimiento de asuntos muy emotivos respecto a las relaciones te ayuda a tratar confidentemente con cualquier diferencia de opinión que aparezca. Si eres soltero eres capaz de aventurarte y conocer gente, el ser tan persuasivo hace que te sea fácil impresionar a los demás.

Horóscopo de dinero para Leo Eres completamente realista en lo que respecta al dinero, tienes buenos instintos para tomar las decisiones correctas. Esto te dará confianza para escuchar a tus buenos instintos. De esta forma puedes encontrar nuevos socios de negocios que pronto te estarán agradecidos. Estos contactos pueden ser útiles en el futuro.