Horóscopo de hoy para Leo del 21 agosto de 2025
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Leo. Conoce las predicciones astrológicas del 21 agosto de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Hoy podrían aflorar recuerdos de vínculos pasados o llegar señales que despierten emociones dormidas. Es un buen día para mirar hacia atrás con un ingrediente reflexivo y sanar lo que aún duele. Reconciliarte con tu historia afectiva puede darte una sensación de paz.
