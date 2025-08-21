Horóscopo de hoy para Libra del 21 agosto de 2025

Sientes el sabor del logro y también el valor de los vínculos que te acompañaron. Una mujer muy cercana fue clave en tu camino, y hoy es momento de agradecerlo. Celebra tus avances compartiendo esa alegría con quienes creyeron en ti desde el principio.

Horóscopo de amor para Libra Es difícil de resolver cuestiones de tus relaciones personales. Ten cuidado de no culpar a tu pareja y como resultado alinearla más. Ocasionalmente es más sabio ver en el espejo, para re enfocarse y re considerar tu propia actitud hacia las personas que supuestamente te importan y evitar explosiones emocionales.

Horóscopo de dinero para Libra Los compromisos financieros pueden ser problemáticos.Las ideas que expongas hoy durante las conversaciones no son efectivas y los demás te darán por tu lado. Esto podría confundirte y hacer que entres a inversiones llenas de pérdidas. Confía en tus instintos ya que tu sabes que inversiones son más a tú medida. Siempre es bueno escuchar consejos, pero siempre debes de ser crítico antes de aceptarlos.