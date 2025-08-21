window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Sagitario del 21 agosto de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Sagitario. Conoce las predicciones astrológicas del 21 agosto de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Por  La Opinión

Sagitario

(11/23 – 12/20)

Hoy irradias un magnetismo que desata fantasías y miradas intensas. En la intimidad, tu deseo se enciende con estilo y se abre una nueva etapa de exploración erótica. Te animas a seducir, descubrir y dejarte llevar por placeres que despiertan todos tus sentidos.

Horóscopo de amor para Sagitario

Tu pareja está asombrada por tu capacidad para resolver cualquier tipo de problema que aparezca en la relación y que efectivo eres para resolver asuntos para otros y darles buenos consejos. Eres capaz de mostrarles a los demás como hacer compromisos y ofrecer apoyo a los seres queridos de manera que ellos puedan confrontar sus asuntos.

Horóscopo de dinero para Sagitario

No malgastes tu tiempo en proyectos pequeños. Tus instintos de negocios están bien afinados hoy, así que úsalos para concentrarte en lo importante. Haz las inversiones que necesites y los beneficios pronto te llegaran. Comprate algo, porque estas circunstancias favorables, son en verdad algo que hay que celebrar.

Horóscopo de sexo paraSagitario

Mucha acción indica que tu amante está loco por tu manera apasionada de hacer el amor y regularmente está siendo llevado a las alturas del éxtasis. Te mostrará su aprecio respondiendo con un intenso deseo. Es una recompensa aun mayor para tu amante el saber que no siempre tendrá que dar el primer paso.

