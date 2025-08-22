Aries hoy: horóscopo de Mhoni Vidente para el 22 de agosto

Mhoni Vidente, reconocida astróloga y clarividente mexicana, comparte sus predicciones para Aries este viernes 22 de agosto.

Aries

La carta del tarot que te acompaña es La Estrella, un recordatorio de que es el momento perfecto para confiar en lo que sueñas y dar pasos firmes hacia tus metas, dejando de lado pensamientos que te resten energía. Este viernes se perfila como un día clave para brillar en lo profesional y aportar tu creatividad a todo lo que hagas.

Tu número mágico es 00 y 13; tus colores de la abundancia son el rojo y el azul. Un amor de Capricornio o Leo podría acercarse con gran compatibilidad y buena energía para ti. Aries se distingue por su carisma natural y liderazgo, siempre con la chispa para motivar a los demás y resolver lo que parezca complicado.

Gracias a tu espíritu inquieto y decidido, este viernes te verás avanzando en asuntos de trabajo y podrías recibir un dinero pendiente. Solo cuida tu bienestar físico, en especial la espalda baja, evitando cargas innecesarias para mantenerte con la misma energía que te caracteriza.