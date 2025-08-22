Horóscopo de hoy de Mhoni Vidente, 22 de agosto de 2025

Mhoni Vidente es una reconocida vidente, astróloga y clarividente mexicana conocida por sus acertadas predicciones. Este es el horóscopo de hoy viernes 22 de agosto para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Aries

La Estrella ilumina tu viernes y te da la energía para sacar adelante tus planes sin dejar que lo negativo te frene. Es un día para brillar en lo laboral y divertirte mientras sueltas la rutina. Un amor de Capricornio o Leo podría cruzarse en tu camino y traerte chispa. Tu personalidad magnética y alegre se roba todas las miradas.

Números mágicos: 00 y 13. Colores: rojo y azul.

Tauro

Con la carta del Mago, este viernes te llenas de seguridad y entusiasmo para destacar en todo lo que hagas. Nadie podrá opacar tu magnetismo, y hasta un nuevo amor de Acuario o Virgo puede aparecer en tu entorno. Tu fuerza y sentido práctico hacen que siempre te lleves el reconocimiento. Disfruta las reuniones, diviértete y deja que fluya lo bueno.

Números mágicos: 03 y 15. Colores: azul y blanco.

Géminis

La Torre te invita a lanzarte sin miedo y a disfrutar de todo lo que llega este viernes. Tu carisma contagioso brilla en fiestas y reuniones, lo que abre puertas en el amor y en tu vida social. Eres de los más envidiados del zodiaco, pero también de los que más disfrutan el presente. Rodéate de buena energía y no te detengas.

Números mágicos: 11 y 23. Colores: amarillo y rojo.

Cáncer

El Sol aparece en tu tarot y te recuerda que este viernes nada puede opacar tu brillo. Es tiempo de abrirte a las buenas noticias, disfrutar con amigos y atraer la atención de alguien especial que podría quedarse en tu vida. Tu intuición te guía para tomar las mejores decisiones. Viste tus colores y saca tu lado más alegre.

Números mágicos: 17 y 88. Colores: naranja y blanco.

Leo

El As de Oros anuncia un viernes lleno de sorpresas, desde un proyecto emocionante hasta un regalo inesperado. Tu energía carismática hace que siempre seas el centro de la fiesta, y en esta ocasión no será diferente. Abre la puerta a la abundancia y no compartas demasiado tus planes. Este día es ideal para brillar y disfrutar a lo grande.

Números mágicos: 06 y 19. Colores: rojo y blanco.

Virgo

Con la carta del Loco, este viernes todo se trata de dejar atrás lo pesado y abrirte a experiencias nuevas. Tu alegría será contagiosa y atraerá momentos inesperados que llenarán tu día de diversión. Estás en un ciclo de renovación y eso se nota en tu energía. Disfruta de quienes te rodean y celebra con espontaneidad.

Números mágicos: 01 y 20. Colores: verde y blanco.

Libra

La carta de la Fuerza ilumina tu viernes con suerte y un toque romántico que hará tu día aún más especial. Podrías recibir una sorpresa económica que te levante el ánimo, pero lo mejor será la vibra amorosa que te rodea. Estás en un ciclo donde todo fluye a tu favor si confías en ti mismo. Aprovecha para sonreír y celebrar.

Números mágicos: 05 y 44. Colores: amarillo y rojo.

Escorpio

El Mundo te abre la puerta al éxito y a la diversión este viernes, así que no dejes pasar ninguna invitación. Estás en tu mejor momento para destacar y disfrutar de lo que la vida trae. Tu intensidad atrae a quienes quieren estar cerca de ti, y tu magnetismo será difícil de ignorar. Aprovecha este día para soltar y brillar. Números mágicos: 08 y 19. Colores: azul y blanco.

Sagitario

La Templanza te llena de buena vibra para que este viernes seas el alma de cada encuentro. Tu alegría y energía serán contagiosas, ya sea en juegos, fiestas o reuniones. Es un día para demostrar que nada te detiene cuando tienes confianza en ti. Disfruta de lo que llegue y mantén tu toque divertido en todo momento.

Números mágicos: 09 y 77. Colores: rojo y azul fuerte.

Capricornio

La Rueda de la Fortuna gira a tu favor y este viernes se pinta de fiesta y alegría. Podrías recibir una invitación especial que pondrá a prueba tu lado más coqueto. Estás en un ciclo de conquista y buena suerte, así que saca tu mejor sonrisa y diviértete. Lo laboral y el amor avanzan bien cuando sueltas las preocupaciones.

Números mágicos: 30 y 66. Colores: rojo y naranja.

Acuario

El Ermitaño te inspira a crecer, pero este viernes no será para quedarte en silencio: es tu momento de brillar. Tu carisma roba miradas y tu simpatía abre puertas en lo social y hasta en lo profesional. Un amor de Tauro o Libra puede entrar en escena y sorprenderte. Disfruta de tu magnetismo y atrévete a más. Números mágicos: 02 y 18. Colores: verde y blanco.

Piscis

El Diablo anuncia un viernes lleno de energía intensa, con dinero, invitaciones y hasta un poco de misterio en el aire. Es un día para celebrar, pero también para cuidarte de las envidias. En el amor, abre tu corazón, aunque sin entregarlo por completo de inmediato. Deja que todo fluya con diversión y alegría. Números mágicos: 06 y 17. Colores: rojo y blanco.