Horóscopo de hoy para Acuario del 22 agosto de 2025

Dos propuestas románticas podrían llamar tu atención y abrir un juego de elecciones. Si estás en pareja, es momento de fortalecer el vínculo a través del diálogo y la complicidad. Redescubrirse mutuamente también es una forma de avivar la chispa.

Horóscopo de amor para Acuario La serenidad que normalmente muestras desafortunadamente esta alterada por enojos emocionales que resultan entre tú y las personas cercanas a ti. Tiendes a sacar tu frustración en las personas que más te importan. La tentación para un encuentro romántico con una persona nueva es poco probable que funcione como tú lo esperas.

Horóscopo de dinero para Acuario ¡Tienes mucho qué hacer! Si no estás al pendiente puedes tener pérdidas inesperadas. El otro problema es tu actitud frívola hacia gastar,que puede llegar a ser precaria cuando tengas que pagar las cuentas. Mejor práctica limitando el daño. Si quieres empezar a tener ganancias otra vez, debes de ser paciente.