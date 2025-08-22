window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Capricornio del 22 agosto de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Capricornio. Conoce las predicciones astrológicas del 22 agosto de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Por  La Opinión

Capricornio

(12/21 – 01/19)

Llega información clave que te permite ventajas financieras. El respaldo que esperabas podría surgir. En la intimidad, pequeños cambios encenderán el deseo. Esta energía cómplice y algo traviesa te invita a transformarte, potenciando tanto en los negocios como en la sexualidad.

Horóscopo de amor para Capricornio

Si llevarte bien con los demás se está haciendo muy difícil y te sientes mal comprendido, la cosa más pequeña puede desencadenar eventos que lleven a controversia que parece imposible de resolver. Los contratiempos te fuerzan a enfrentare al rechazo y a darte cuenta que útil es esperar un poco con problemas que eventualmente serán resueltos a satisfacción de todos.

Horóscopo de dinero para Capricornio

Tus finanzas no son exactamente muy sanas. No puedes llegar a ver los beneficios que pensabas ganar y haces un error sobre del otro. No hagas ninguna inversión a gran escala, tus asesores financieros están unidos para darte un mal negocio. Mantente con pequeñas inversiones para limitar cualquier daño potencial.

Horóscopo de sexo paraCapricornio

Esa sensación sexy de estremecimiento es lo mejor que existe. El erotismo permea tu relación y se hace sentir de la manera más sutil. Su deseo de el uno por el otro está mezclado con una sensación de estar enamorado. Esto sirve para aumentar la excitación de hacer el amor. Sin embargo tiendes a ser un poco egoísta y pasivo, no olvides que tu pareja también quiere ser consentida.

