Horóscopo de hoy para Leo del 22 agosto de 2025

Mercurio afila tu mente y despierta tu genialidad natural. Tus ideas cobran fuerza, tus palabras convencen y tu visión se expande. Visualiza la plenitud que deseas y camina hacia ella con confianza: tienes el talento y el fuego necesarios para convertir ideas en experiencias brillantes.

Horóscopo de amor para Leo Aprecias y disfrutas las interacciones y conversaciones animadas con tu pareja. Si tienes algo importante que transmitir eres capaz de hacer que se sepan tus intenciones y fácilmente expones tu punto de vista. Necesitas hacer planes realistas para el futuro y mostrar el deseo de apoyar cualquier preocupación que tu pareja pueda tener.

Horóscopo de dinero para Leo Te irá bien si tienes cuidado con las finanzas y no eres desperdiciado. Mantén tus necesidades modestas y siéntete satisfecho con pequeñas ganancias, porque esto te permitirá comprar pronto algo que siempre has querido.