Horóscopo de hoy para Libra del 22 agosto de 2025
La vida social se enciende con picardía y diversión. Tus vínculos te devuelven alegría y te invitan a brillar con naturalidad. Cada encuentro es una chispa que enciende tu luz. Acepta las invitaciones: tu presencia es bienvenida, celebrada y fuente de conexión genuina.
