window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Virgo del 22 agosto de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Virgo. Conoce las predicciones astrológicas del 22 agosto de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

portada_horoscopo_virgo
Avatar de La Opinión

Por  La Opinión

Virgo

(08/22 – 09/22)

Tu mente entra en sintonía con una frecuencia más sutil y luminosa. Aprovecha este estado para irradiar bienestar. Practica la visualización: imagina a quien necesite alivio bañado en luz. Hoy tu energía tiene poder sanador, y al compartirla, también tú te renuevas desde adentro.

Horóscopo de amor para Virgo

Eres excepcionalmente comprensivo, los demás encuentran tu naturaleza abierta comunicativa muy atractiva. Estas deseoso de aprender, siempre curioso y honesto disfrutas compartiendo estas conversaciones y momentos de placer con tu pareja. Si eres soltero, los demás buscan tu compañía, valoran tus opiniones y te hacen sentir bienvenido donde sea que vayas.

Horóscopo de dinero para Virgo

Realmente deberías estar pidiendo el consejo de otros en lo que se refiere a dinero. No porque no puedas confiar en tu propia suerte, si no porque en realidad ellos te pueden ayudar. Si hablas con los expertos, probablemente te van a ofrecer productos financieros atractivos. Lo mismo aplica para otras adquisiciones o transacciones financieras. Lo haces bien, tu solo. Pero aún mejor con la ayuda de otros.

Horóscopo de sexo paraVirgo

Sientes que quieres tratar nuevos juegos amorosos inusuales, ya sea algunas posiciones flexibles y acrobáticas del Kama Sutra o cierto tipo de accesorios de piel. Adelante, pruébalo, tu pareja te seguirá el juego. No te decepciones si no te satisface completamente. Las técnicas sofisticadas necesitan mucha práctica y cuando se refiere al sexo, la práctica lo hace perfecto.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

En esta nota

Horóscopo de hoy Virgo
Trending
Contenido Patrocinado
Trending