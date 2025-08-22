Leo hoy: horóscopo de Mhoni Vidente para el 22 de agosto
Consulta el Horóscopo de Mhoni Vidente y descubre lo que la famosa astróloga tiene reservado para Leo en este día
Mhoni Vidente, reconocida astróloga y clarividente mexicana, comparte sus predicciones para el signo de Leo en este viernes 22 de agosto.
Leo: hoy el universo coloca un reflector sobre ti
Tu energía magnética atraerá miradas y oportunidades, pero también responsabilidades que pondrán a prueba tu capacidad de decisión. Confía en tu intuición, porque cada paso que des marcará el rumbo de los próximos días.
En el trabajo, una idea tuya podría recibir reconocimiento, aunque no todos estarán de acuerdo con tu estilo directo. Mantén el equilibrio entre firmeza y empatía para consolidar tu posición sin crear tensiones. Si buscas empleo, una llamada o mensaje inesperado puede cambiar tu panorama.
En el amor, los que están en pareja sentirán la necesidad de renovar la chispa con gestos espontáneos. Para los solteros, alguien que siempre estuvo cerca podría dar señales claras de interés; no ignores las coincidencias, porque son pistas del destino.
En salud, tu cuerpo responde bien, pero la mente pide calma. Evita la sobrecarga de tareas y busca espacios para ti, aunque sea unos minutos para respirar profundo o escuchar música.
En el terreno de la suerte, pequeños riesgos pueden traer grandes recompensas, sobre todo si actúas con prudencia. Hoy es un buen día para reorganizar finanzas o planificar una inversión a futuro.
Consejo del día: Brilla con autenticidad, no necesitas forzar lo que ya es tuyo.
Números de la suerte: 9, 18, 33 y 76.