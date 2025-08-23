window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Aries hoy: horóscopo de Mhoni Vidente para el 23 de agosto

Consulta el Horóscopo de Mhoni Vidente y descubre lo que la famosa astróloga tiene reservado para Aries para este día

El horóscopo de Mhoni Vidente. Crédito: Cortesía

Por  Mhoni Vidente

Mhoni Vidente, reconocida astróloga y clarividente mexicana, comparte sus predicciones para Aries este sábado 23 de agosto.

Aries

La carta de la Estrella ilumina tu camino y te dice que es hora de enfocarte en lo que sueñas, sin dejarte enganchar por pensamientos pesimistas. El terreno laboral pinta con brillo para que te muestres tal cual eres: lleno de chispa y energía.

Tus números de suerte son 00 y 13, mientras que los colores que te traen abundancia son el rojo y el azul. Además, podrías sentirte atraído por alguien de Capricornio o Leo, una conexión que puede sorprenderte de buena manera.

Tu personalidad magnética hace que contagies entusiasmo a los demás, y este sábado no será la excepción. Disfruta las reuniones familiares y deja que la alegría marque tu día. Solo cuida tu espalda: evita cargar de más y mantén el buen humor a tope.

