Aries hoy: horóscopo de Mhoni Vidente para el 23 de agosto

Mhoni Vidente, reconocida astróloga y clarividente mexicana, comparte sus predicciones para Aries este sábado 23 de agosto.

Aries

La carta de la Estrella ilumina tu camino y te dice que es hora de enfocarte en lo que sueñas, sin dejarte enganchar por pensamientos pesimistas. El terreno laboral pinta con brillo para que te muestres tal cual eres: lleno de chispa y energía.

Tus números de suerte son 00 y 13, mientras que los colores que te traen abundancia son el rojo y el azul. Además, podrías sentirte atraído por alguien de Capricornio o Leo, una conexión que puede sorprenderte de buena manera.

Tu personalidad magnética hace que contagies entusiasmo a los demás, y este sábado no será la excepción. Disfruta las reuniones familiares y deja que la alegría marque tu día. Solo cuida tu espalda: evita cargar de más y mantén el buen humor a tope.