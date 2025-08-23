Horóscopo de hoy de Mhoni Vidente, 23 de agosto de 2025

Mhoni Vidente es una reconocida vidente, astróloga y clarividente mexicana conocida por sus acertadas predicciones. Este es el horóscopo de hoy sábado 23 de agosto para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Aries

La Estrella te ilumina y te impulsa a confiar más en ti mismo. No dejes que pensamientos negativos opaquen tu energía; este sábado es ideal para brillar en lo que haces. Tus números mágicos son 00 y 13, con el rojo y el azul como colores de suerte. Puede aparecer alguien de Capricornio o Leo que te haga sonreír de más. Disfruta de reuniones familiares y cuida tu espalda evitando cargar de más.

Tauro

El Mago te recuerda tu fuerza y la capacidad que tienes para salir adelante. No dejes que nadie te haga sentir menos, porque tu espíritu firme te abre las mejores puertas. Tus números de la suerte son 03 y 15, con el azul y el blanco como colores de abundancia. Un amor nuevo podría llegar de Acuario o Virgo. El sábado pinta perfecto para relajarte y disfrutar del cariño de tu gente.

Géminis

La Torre te anima a no detenerte y a confiar en tus talentos. Eres de los signos más envidiados y eso solo demuestra tu brillo natural. Los números 11 y 23 son los que te acompañan este sábado, junto con los colores amarillo y rojo. No te pierdas esa fiesta a la que te inviten, porque el amor y la diversión estarán cerca. Recuerda, todo mejora cuando mantienes tu energía ligera y positiva.

Cáncer

El Sol llega para recordarte que tu esencia es brillar. No te enganches en pensamientos negativos y deja que las cosas fluyan. Este sábado, el naranja y el blanco serán tus colores de suerte, con los números 17 y 88 iluminando tu camino. Disfruta del cariño de tu pareja o de alguien que llegue de lejos a mover tu corazón. Procura cuidarte un poco en lo que comes y aprovecha la buena vibra familiar.

Leo

El As de Oros te abre las puertas a nuevas oportunidades, sobre todo en lo económico. Mantén tus planes en silencio y todo te saldrá mejor. Tus colores son el rojo y el blanco, y tus números de la suerte, 06 y 19. Este sábado llega con regalos inesperados y mucha actividad familiar. Deja que tu carisma te lleve a momentos únicos, porque tu energía siempre enciende la fiesta.

Virgo

El Loco aparece para invitarte a soltar cargas y fluir más ligero. Es tiempo de sonreír y de abrirte a nuevas experiencias sin miedo. Los números 01 y 20 te acompañan, y tus colores de poder son el verde y el blanco. Este sábado trae emociones fuertes, así que disfrútalas con calma y alegría. Tu lado realista siempre te guía, pero hoy déjate llevar un poco más por la diversión.

Libra

La Fuerza se manifiesta para darte un impulso de buena suerte. Los trámites y asuntos que tenías en mente se alinean para salir bien. Tus números mágicos son 05 y 44, y tus colores de suerte el amarillo y el rojo. Este sábado será romántico, así que abre tu corazón sin reservas. No olvides relajarte y darte tiempo para ti; tu equilibrio será la clave para disfrutarlo todo.

Escorpio

El Mundo anuncia un ciclo lleno de oportunidades para ti. El azul y el blanco serán tus colores de abundancia, mientras que los números 08 y 19 te darán un golpe de suerte. Una fiesta este sábado puede convertirse en tu momento estrella, así que no la dejes pasar. Eso sí, cuida tu garganta y rodéate de quienes realmente sumen a tu vida. Tu magnetismo estará en su mejor punto.

Sagitario

La Templanza aparece para recordarte que todo fluye mejor con calma. Este sábado, los números 09 y 77 serán tus aliados, y los colores rojo y azul te darán la chispa necesaria. No faltarán las actividades deportivas o los paseos con seres queridos, que siempre te llenan de alegría. Mantén la humildad en todo lo que hagas y verás cómo el amor y la diversión te acompañan.

Capricornio

La Rueda de la Fortuna gira a tu favor y te pide reflexión: aprende de lo que pasó y sigue brillando. Tus números de suerte son 30 y 66, y tus colores el rojo y el naranja. Este sábado trae fiesta y momentos para mostrar tu lado más alegre. Si tienes pareja, la conexión se fortalece, y si estás soltero, tu encanto atraerá miradas. La diversión estará de tu lado.

Acuario

El Ermitaño te invita a pensar en nuevas formas de crecer, ya sea en lo personal o en lo económico. Los números 02 y 18 son tus aliados este sábado, y el verde y el blanco los colores que te llenan de energía. Disfruta de tu magnetismo, que atraerá tanto en reuniones como en momentos íntimos. Un amor del signo Tauro o Libra podría aparecer y darte sorpresas.

Piscis

El Diablo te trae energía intensa, pero también oportunidades de abundancia. Juega con los números 06 y 17, y busca el rojo y el blanco como tus colores de poder. Este sábado estará lleno de convivencia y alegría con tus seres queridos. En el amor, pon los pies en la tierra para no idealizar de más. Lo importante será disfrutar cada instante y dejar que el corazón se exprese libremente.