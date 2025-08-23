Horóscopo de hoy para Acuario del 23 agosto de 2025

Las relaciones cobran protagonismo: tanto las nuevas como las ya establecidas te ayudarán a reencontrarte contigo mismo. Emprender algo en pareja puede ser una gran idea. Si estás soltero, alguien especial podría aparecer. También tendrás éxito si buscas asesoramiento.

Horóscopo de amor para Acuario Si te sientes más reticente en tu vida personal, no trates de convencer a los demás de tus creencias o discutas cosas que probablemente resulten en diferencia de opiniones. Tus habilidades sociales no son apreciadas y otro pueden malentender lo que dices y formarse una impresión equivocada de ti como persona.

Horóscopo de dinero para Acuario Si puedes, pospón cualquier plan de inversión o compras.Eventos imprevisibles pueden arruinar tus aspiraciones y proyectos. No sueltes tu dinero, de modo que puedas reaccionar de manera flexible a las situaciones inesperadas. No dejes que un consejo en el que tu no crees completamente te envuelva.