Horóscopo de hoy para Capricornio del 23 agosto de 2025

La Luna activa el área de los recursos compartidos, así que mantén tu atención afinada para negociar con astucia. También se destaca la intimidad: tu magnetismo crecerá y el sexo renovará tu energía vital. Todo lo profundo hoy puede transformarse en fuente de poder.

Horóscopo de amor para Capricornio Te enfrentas a un caos y distracciones constantes. Resiste cualquier intento de ignorar la situación y mantén en mente tus perspectivas, no es el único punto de vista allá afuera, mantén la calma, los demás no siempre tienen que estar necesariamente ne lo correcto. Con frecuencia la solución a los problemas es más fácil de resolver de lo que pensaste al inicio.

Horóscopo de dinero para Capricornio Se cuidadoso cuando se trate de dinero. Invertir capital en este momento puede ser negativo, incluso, tener consecuencias catastróficas, ya que es altamente probable que le apuestes al perdedor. Si has planeado por mucho tiempo una compra, espera un poco más, pronto ocurrirán eventos que interrumpiran tus planes.