Horóscopo de hoy para Capricornio del 23 agosto de 2025
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Capricornio. Conoce las predicciones astrológicas del 23 agosto de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
La Luna activa el área de los recursos compartidos, así que mantén tu atención afinada para negociar con astucia. También se destaca la intimidad: tu magnetismo crecerá y el sexo renovará tu energía vital. Todo lo profundo hoy puede transformarse en fuente de poder.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy:
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |
Trending