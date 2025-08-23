Horóscopo de hoy para Escorpio del 23 agosto de 2025
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Escorpio. Conoce las predicciones astrológicas del 23 agosto de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
La Luna ilumina tu zona profesional y por fin llegan los frutos de tus esfuerzos. Tu carrera toma la dirección correcta, pero asegúrate de que tus metas estén alineadas con tu esencia. Disfruta de los logros, porque este día confirma que vas por buen camino.
