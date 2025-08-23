Horóscopo de hoy para Escorpio del 23 agosto de 2025

La Luna ilumina tu zona profesional y por fin llegan los frutos de tus esfuerzos. Tu carrera toma la dirección correcta, pero asegúrate de que tus metas estén alineadas con tu esencia. Disfruta de los logros, porque este día confirma que vas por buen camino.

Horóscopo de amor para Escorpio Empujándote hacia adelante te hace parecer despótico y a ratos poco agradable, causando problemas con tu vida amorosa o haciéndote difícil el que llegues a conocer a una nueva persona. Es aparente que los demás te encuentran ansioso de reconocimiento y les es un poco desconcertante. Reconsidera tu conducta y el impacto que tiene en los demás.

Horóscopo de dinero para Escorpio Tus consejos en materia de finanzas son muy buscados, especialmente para los proyectos que tomes con otros. Maneja tu conocimiento libremente con ellos, pero no les des todo. Quita mucha energía y tú lo sabes, estarás muy cansado para seguir tus propios intereses. Escucha lo que otros tienen que decir, porque sería una pena estar dando sin haber obtenido algo a cambio.