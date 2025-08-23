Horóscopo de hoy para Géminis del 23 agosto de 2025

La Luna ilumina tus ideas, dándote claridad para comunicarte con soltura. Si estás por mudarte o emprender un viaje corto, adelante: el movimiento traerá buenas noticias. Conversaciones sinceras abrirán caminos inesperados y te conectarán con personas brillantes en tu entorno cercano.

Horóscopo de amor para Géminis Compartes conversaciones honesta y abiertas con tu pareja y disfrutan la experiencia de estar juntos. Muchas ideas ingeniosas y pensamientos creativos te permiten perderte en una variedad de posibilidades. Reúne tus pensamientos y planea con calma tus actividades a largo plazo, un futuro para pasar con tu pareja.

Horóscopo de dinero para Géminis Tus finanzas no son exactamente muy sanas. No puedes llegar a ver los beneficios que pensabas ganar y haces un error sobre del otro. No hagas ninguna inversión a gran escala, tus asesores financieros están unidos para darte un mal negocio. Mantente con pequeñas inversiones para limitar cualquier daño potencial.