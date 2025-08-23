window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Leo del 23 agosto de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Leo. Conoce las predicciones astrológicas del 23 agosto de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Por  La Opinión

Leo

(07/21 – 08/21)

La Luna te acompaña para que brilles sin esfuerzo. Expresarte con alegría será esplendido: canta, ríe fuerte, baila o pinta sin reservas. Además, contarás con energía extra para tomar decisiones importantes y ejercer tu autoridad con convicción. Hoy, tu carisma no pasará desapercibido.

Horóscopo de amor para Leo

Impresionas a tus seres queridos con tus chistes y respuestas ingeniosas, ganado aprecio con afecto de tu círculo inmediato que reacciona positivamente. Si eres soltero, puedes tomar ventaja de esto para hacer amigos interesantes. Trata de practicar cierto grado de modestia a pesar de la respuesta positiva.

Horóscopo de dinero para Leo

Manejaras los asuntos financieros con el aplomo usual y debes considerar diferentes tipos de inversiones. Una buena idea puede significar un buen futuro. Aun cuando solo estés buscando gangas, serás capaz de distinguir entre buenas y malas ofertas. ¡Saca provecho de ellas antes de que alguien más lo haga!

Horóscopo de sexo paraLeo

Podrías bien estar hambriento de sexo. Esa es la impresión que las personas puede tener si los ven a ti y a tu pareja juntos. El nivel superior de pasión que muestras es innegable, no te sorprendas si te dejan con algunas mordidas y rasguños. Después de todo, si eres honesto contigo mismo, esta es la mejor recompensa que tu amante puede darte.

