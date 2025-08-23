Horóscopo de hoy para Leo del 23 agosto de 2025

La Luna te acompaña para que brilles sin esfuerzo. Expresarte con alegría será esplendido: canta, ríe fuerte, baila o pinta sin reservas. Además, contarás con energía extra para tomar decisiones importantes y ejercer tu autoridad con convicción. Hoy, tu carisma no pasará desapercibido.

Horóscopo de amor para Leo Impresionas a tus seres queridos con tus chistes y respuestas ingeniosas, ganado aprecio con afecto de tu círculo inmediato que reacciona positivamente. Si eres soltero, puedes tomar ventaja de esto para hacer amigos interesantes. Trata de practicar cierto grado de modestia a pesar de la respuesta positiva.

Horóscopo de dinero para Leo Manejaras los asuntos financieros con el aplomo usual y debes considerar diferentes tipos de inversiones. Una buena idea puede significar un buen futuro. Aun cuando solo estés buscando gangas, serás capaz de distinguir entre buenas y malas ofertas. ¡Saca provecho de ellas antes de que alguien más lo haga!