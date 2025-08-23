Horóscopo de hoy para Leo del 23 agosto de 2025
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Leo. Conoce las predicciones astrológicas del 23 agosto de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
La Luna te acompaña para que brilles sin esfuerzo. Expresarte con alegría será esplendido: canta, ríe fuerte, baila o pinta sin reservas. Además, contarás con energía extra para tomar decisiones importantes y ejercer tu autoridad con convicción. Hoy, tu carisma no pasará desapercibido.
