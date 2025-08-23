Horóscopo de hoy para Libra del 23 agosto de 2025

Tu deseo de socializar se potencia y atrae vínculos alegres. Participarás en actividades grupales donde podría surgir una amistad especial. Rodéate de personas luminosas: su energía elevará la tuya. Es un gran día para reír, compartir y dejar que la interacción renueve tu ánimo.

Horóscopo de amor para Libra Ten cuidado de no sobrecargarte por el número de solicitudes hechas a tu tiempo. Un individuo popular, muy en demanda, tu compañía es clasificada después de mucho. Si eres flexible te es fácil ajustarte a nuevas situaciones, pero asegúrate de darte suficiente espacio para implementar tus pensamientos, sueños y planes.

Horóscopo de dinero para Libra Tus finanzas van bien. Sabes cómo negociar para obtener ventaja, aun cuando regatees con alguien. Hoy se abrirán más opciones para tí , así que haz nuevos contactos porque serán extremadamente útiles para tu futuro.Tus instintos saludables te avisarán si algo empieza a ir mal.