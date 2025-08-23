window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Piscis del 23 agosto de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Piscis. Conoce las predicciones astrológicas del 23 agosto de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

portada_horoscopo_piscis
Avatar de La Opinión

Por  La Opinión

Piscis

(02/19 – 03/20)

Es un momento ideal para cuidar tu cuerpo y renovar tu bienestar. Tu energía física necesita atención amorosa: busca terapias que te fortalezcan y alimentos que te sanen. Una rutina de yoga o ejercicios conscientes te ayudará a alinear mente, cuerpo y espíritu.

Horóscopo de amor para Piscis

Situaciones malinterpretadas pueden llevarte a poner la culpa equivocadamente en alguien en quien necesitas mostrar más confianza. Es fácil imaginar que has sido difamado, consecuentemente debes prestar más atención en lo que pasa y en resolver los asuntos de manera más justa, aplacando a los socios cuando es necesario hacerlo.

Horóscopo de dinero para Piscis

El dinero te está ocasionando problemas. No pierdas el tiempo tratando de compensar tu estado de ánimo deprimido comprando en exceso.Esto no ayuda para nada, y no tendrás dinero para cosas importantes. No tienes la sensación adecuado para las inversiones riesgosas, así que evitalas. Espera un poco, no arriesges ahora.

Horóscopo de sexo paraPiscis

Tienes una sensación de profunda paz interna, calma y fuerza. Tu pareja reconoce que gran amante eres. Tienes la habilidad para producirle más de un orgasmo. Cuando tu pareja se une, no hay limites al placer que experimentan. Realmente deberías pasar más horas en la cama pasando el tiempo de tu vida.

