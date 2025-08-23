Horóscopo de hoy para Sagitario del 23 agosto de 2025
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Sagitario. Conoce las predicciones astrológicas del 23 agosto de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Con la Luna en Leo, se abre una etapa expansiva que te invita a estudiar y crecer. Sigue la voz de tu corazón: las oportunidades que se presentan hoy resonarán con tu esencia. El universo te impulsa a dar un salto con alegría.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy:
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |
Trending