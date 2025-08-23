Horóscopo de hoy para Tauro del 23 agosto de 2025

La Luna activa tu hogar y te impulsa a mejorarlo. Un detalle decorativo puede renovar por completo la energía del lugar. Aprovecha también para reunir a tu familia y compartir un momento cálido que afiance los lazos e ilumine tu mundo afectivo.

Horóscopo de amor para Tauro Si preguntan tu opinión podrás arrepentirte después de no haber elegido las palabras correctas con cuidado con aquellos que están cerca de ti. El acercamiento provocativo que estas tomando difícilmente será bien recibido y tal vez descubras que te tienes que pedir perdón más adelante para mejorar las relaciones.

Horóscopo de dinero para Tauro Aun cuando sientes que el mundo es tuyo, trata de no comprarlo todo de una vez. Es importante que no permitas que tus exuberancias tomen el control de tu dinero, así que mantén vigiladas tus finanzas. Piensa dos veces si una compra es necesaria o no.