Horóscopo de hoy para Virgo del 23 agosto de 2025

Estás cerrando un ciclo y necesitas espacio para lo nuevo. Regálate momentos de silencio y conexión interna. Una versión tuya está lista para quedar atrás, porque ya no refleja quién eres hoy. Mírate con honestidad: algo en ti se despide, y algo mejor está por venir.

Horóscopo de amor para Virgo Tu personalidad honesta y abierta te abre las puertas románticamente. Es el momento adecuado para terminar cualquier desacuerdo activo con tu pareja que de otra forma puede convertirse en una tediosa disputa que dure mucho tiempo. Encuentra un cierre y trata cualquier cosa de esta naturaleza para finalmente deshacerte de ese problema indeseable.

Horóscopo de dinero para Virgo Una ráfaga de ideas no convencionales y propuestas vienen en camino. Aún cuando los viejos métodos han probado ser buenos, mantén abiertas todas tus opciones.. Las personas que te rodean pueden ver conexiones entre cosas que tu has pasado por alto. Pueden permitirte ver las cosas de forma diferente y hacer posible su desarrollo en nuevas formas dinámicas.