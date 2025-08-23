Leo hoy: horóscopo de Mhoni Vidente para el 23 de agosto

Mhoni Vidente, reconocida astróloga y clarividente mexicana, comparte sus predicciones para el signo de Leo en este sábado 23 de agosto.

Leo: un día de emociones intensas

Este día llega con una energía que te invita a destacar y a tomar decisiones firmes. Tu seguridad personal será tu mejor aliada para abrir caminos y cerrar ciclos que ya no aportan nada positivo. No temas al cambio: hoy es el momento para moverte hacia lo que realmente deseas.

En el trabajo, podrías recibir una propuesta inesperada o una oportunidad para demostrar tu talento. Evita discusiones innecesarias y deja que tus resultados hablen por ti. Si tienes un proyecto pendiente, este es el instante ideal para impulsarlo.

En el amor, las emociones estarán intensas. Si tienes pareja, una conversación sincera ayudará a fortalecer el vínculo. Para los solteros, alguien del pasado podría reaparecer con intenciones claras; decide con la cabeza, no solo con el corazón.

En salud, presta atención a la tensión acumulada. Un descanso breve, una caminata o una actividad que te relaje hará la diferencia. Tu cuerpo responde a lo que tu mente le transmite, así que cuida tus pensamientos.

La suerte te acompaña, sobre todo en asuntos financieros y decisiones estratégicas. Si juegas al azar, hazlo con moderación, porque la fortuna sonríe a quienes saben actuar con equilibrio.

Consejo del día: Libérate de lo que pesa y camina hacia lo que te inspira.

Números de la suerte: 7, 22, 48 y 90.