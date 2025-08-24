window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Aries hoy: horóscopo de Mhoni Vidente para el 24 de agosto

Consulta el Horóscopo de Mhoni Vidente y descubre lo que la famosa astróloga tiene reservado para Aries para este día

El horóscopo de Mhoni Vidente. Crédito: Cortesía

Por  Mhoni Vidente

Mhoni Vidente, reconocida astróloga y clarividente mexicana, comparte sus predicciones para Aries este domingo 24 de agosto.

Aries

La carta de la Estrella te inspira a confiar en tus planes y dejar de lado pensamientos que solo te frenan. Es un buen momento para crecer en lo profesional y darle un giro creativo a todo lo que hagas.

Tu número mágico es 00 y 13; tus colores de la abundancia son el rojo y el azul. Podría acercarse un amor del signo Capricornio o Leo con quien tendrás gran compatibilidad.

Tu personalidad magnética y energía positiva hacen que logres entusiasmar a quienes te rodean y resolver casi cualquier problema. El domingo se ve lleno de reuniones familiares y momentos alegres que recargarán tu ánimo.

Cuida tu espalda baja y evita cargar de más, tu cuerpo agradecerá ese descanso.

