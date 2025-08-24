window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Acuario del 24 agosto de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Acuario. Conoce las predicciones astrológicas del 24 agosto de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Acuario

(01/20 – 02/18)

Ilumina las sombras y los obstáculos con la precisión de un cirujano. Aunque el entorno se agite, conserva la calma: no dejes que se altere tu praxis. Cada crisis es un umbral fértil. Lo nuevo está por nacer, y no hay fuerza capaz de detener ese parto.

Horóscopo de amor para Acuario

Si pierdes el tiempo en grandes empresas, no solo acabarás frustrado, sino que te darás cuenta cuan importante es no permitir que tu frustración escale tanto que acabe de manera que te haga parecer hostil hacia las personas que se supone debes querer más. Tomate el tiempo para serenarte, para calmarte un poco.

Horóscopo de dinero para Acuario

Algunos problemas inesperados pueden surgir durante los tratos de negocios. Tu planes e ideas no están haciendo progreso y no puedes convencer a otros de sus beneficios. Esto puede ser genuinamente frustrante, pero no apresures las cosas, porque pueden revertirse y puedes terminar perdiendo. Mantén la cabeza fría o pueden pasar cosas peores.

Horóscopo de sexo paraAcuario

Todo el mundo sabe que te encanta ser consentido en todas las formas posibles, pero no seas muy perezoso. Muéstrale a tu pareja cuanto la aprecias. Puede estar irritada por tus fantasías sexuales, pero no te preocupes y no cambies de idea, lo más probable es que tu pareja esté asombrada y emocionada con el candor que mostrarás al final.

