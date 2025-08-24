Horóscopo de hoy para Acuario del 24 agosto de 2025

Ilumina las sombras y los obstáculos con la precisión de un cirujano. Aunque el entorno se agite, conserva la calma: no dejes que se altere tu praxis. Cada crisis es un umbral fértil. Lo nuevo está por nacer, y no hay fuerza capaz de detener ese parto.

Horóscopo de amor para Acuario Si pierdes el tiempo en grandes empresas, no solo acabarás frustrado, sino que te darás cuenta cuan importante es no permitir que tu frustración escale tanto que acabe de manera que te haga parecer hostil hacia las personas que se supone debes querer más. Tomate el tiempo para serenarte, para calmarte un poco.

Horóscopo de dinero para Acuario Algunos problemas inesperados pueden surgir durante los tratos de negocios. Tu planes e ideas no están haciendo progreso y no puedes convencer a otros de sus beneficios. Esto puede ser genuinamente frustrante, pero no apresures las cosas, porque pueden revertirse y puedes terminar perdiendo. Mantén la cabeza fría o pueden pasar cosas peores.