Horóscopo de hoy para Capricornio del 24 agosto de 2025
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Capricornio. Conoce las predicciones astrológicas del 24 agosto de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
La Luna Nueva de hoy marcará el inicio de una etapa de crecimiento personal. Aunque puedan surgir imprevistos que pongan a prueba tu enfoque, no permitas que nada te desvíe de tu camino. Tu energía debe alinearse con el deseo de evolucionar.
