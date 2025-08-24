Horóscopo de hoy para Leo del 24 agosto de 2025
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Leo. Conoce las predicciones astrológicas del 24 agosto de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Esta Luna Nueva marcará un giro importante en la gestión de tus recursos. Los cambios disruptivos pueden sacudir tu entorno económico, pero es momento de actuar con creatividad e inventiva. Improvisa, optimiza tus herramientas y convierte los desafíos en oportunidades.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy:
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |
Trending