Horóscopo de hoy para Libra del 24 agosto de 2025

El deseo de escapar puede seducirte, pero tu verdadero rumbo nace desde adentro. No busques fuera lo que ya habita en ti. Como una libélula en metamorfosis, estás elaborando procesos internos. La liberación que anhelas está más cerca de lo que crees.

Horóscopo de amor para Libra Los motivos de las personas cercanas a ti son claras como el cristal. Toma ventaja y demanda respuestas que has estado esperando. Descubres mucho sobre ellos y es fácil entender lo que los hace aprobar. Si normalmente encuentras difícil relacionarte con el sexo opuesto aprendes para ayudarte a apreciarlos en el futuro.

Horóscopo de dinero para Libra Las estrellas se inclinan hacia a tí. Manten este nivel de actividad, porque tienes buen instinto para las transacciones de negocios productivas. Las negociaciones en las buenas inversiones están hechas en base a la buena fé y son el objetivo. Si no tiras muy alto, muchas opciones se te abrirán. No permitas que las demandas financieras pendientes no se paguen, ya que seguramente se resolverán positivamente.