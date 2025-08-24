Horóscopo de hoy para Sagitario del 24 agosto de 2025

La Luna Nueva trae un llamado a reinventarte profesionalmente. Podrían surgir cambios inesperados en el ámbito social o en tus alianzas, alterando tus planes. No te inquietes: mantén la visión a largo plazo y sigue construyendo tu camino con atención y cuidado en cada paso.

Horóscopo de amor para Sagitario Probablemente no pienses mucho en los demás, aun si son importantes para ti. Trata de no tomar estos sentimientos a pecho. Es mucho mejor si lo dejas y te consientes a ti mismo con un poco de tiempo libre. Espera a que seas capaz de reestablecer una mejor actitud, de otra forma los conflictos menores se vuelven una crisis mayor.

Horóscopo de dinero para Sagitario Este es un mal día para los negocios exitosos. Mantente alejado de proyectos riesgosos , ya que tus posibilidades de obtener beneficios son muy pocas. A largo plazo puedes tener pérdidas considerables y te arrepentirás de las decisiones de hoy. Hoy tienes predisposición a dejar que te engañen cuando hagas transacciones pequeñas, así que no dejes que esto pase.