Horóscopo de hoy para Virgo del 24 agosto de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Virgo. Conoce las predicciones astrológicas del 24 agosto de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

portada_horoscopo_virgo
Avatar de La Opinión

Por  La Opinión

Virgo

(08/22 – 09/22)

La Luna Nueva en tu signo señala un punto de inflexión: es momento de soltar hábitos repetitivos. Aunque tu esencia ordenada permanece, ahora puedes crecer dejando atrás lo mecánico. Sorpresas te invitan a reorganizarte con mayor autenticidad y libertad.

Horóscopo de amor para Virgo

Usa cualquier sobresalto emocional como una oportunidad para aprender más de ti mismo. Comparte con tu ser querido exactamente cómo te sientes y deja que te diga lo que piensa. Expresándote efectivamente de esta manera ayudas a abrirte a nuevas experiencias que te acercan mucho más a entender a esa persona que amas.

Horóscopo de dinero para Virgo

Justo ahora, necesitas seguridad financiera, pero no dejes que el ser cuidadoso te vuelva tacaño. Estar con los pies en la tierra con un plan financiero bien pensado es suficiente.De cualquier forma, por lo pronto no habrá grandes sorpresas. Recompensate con algo pequeño en lugar de ignorarte tí mismo todo el tiempo.

Horóscopo de sexo paraVirgo

Suertudo, ¡ya que eres capaz de cumplir todas esas salvajes fantasías! Dile a tu pareja tus deseos más secretos. No seas tímido, estará más inclinada a aceptar de lo que te imaginas. Ambos disfrutan encendiéndose uno al otro con las palabras adecuadas. Después de un juego de palabras seductoras sabés lo que viene a continuación.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

