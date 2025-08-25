window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Acuario del 25 agosto de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Acuario. Conoce las predicciones astrológicas del 25 agosto de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Acuario

(01/20 – 02/18)

Tu vida sexual se intensifica y vibras con mayor receptividad en el lecho. Tu cuerpo se convierte en un canal más sensible, y tu pareja intima responderá a esa conexión renovada. Tus habilidades secretas se activan, abriendo espacio para una energía erótica transformadora.

Horóscopo de amor para Acuario

Todos parecen estar distraídos de alguna forma. No dejes que la situación también te afecte a ti personalmente, no siempre se trata de ti o tu pareja, si tienes una es probable que este preocupada por algo totalmente diferente. Si eres soltero y acabas de conocer a alguien hay incertidumbre, especialmente si de pronto parece más que distante.

Horóscopo de dinero para Acuario

Como no puedes saber lo que encierra el futuro y ya que las cosas pueden cambiar rápidamente, prepárate a ser flexible incluso en las cuestiones financieras.Si haces una inversión o una adquisición mayor en este momento puedes sufrir algunas consecuencias desagradables Si te dan este consejo, permanece escéptico y toma tiempo para considerarlo ya que la información que te den puede no ser la mejor.

Horóscopo de sexo paraAcuario

Suertudo, ¡ya que eres capaz de cumplir todas esas salvajes fantasías! Dile a tu pareja tus deseos más secretos. No seas tímido, estará más inclinada a aceptar de lo que te imaginas. Ambos disfrutan encendiéndose uno al otro con las palabras adecuadas. Después de un juego de palabras seductoras sabés lo que viene a continuación.

