Horóscopo de hoy para Capricornio del 25 agosto de 2025
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Capricornio. Conoce las predicciones astrológicas del 25 agosto de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
La buenaventura crece gracias a una vibración favorable. Recibes noticias alentadoras desde el extranjero, especialmente si tramitas papeles migratorios. La justicia actúa a tu favor y percibes que el mundo se acomoda con coherencia. Es tiempo de confiar y avanzar.
