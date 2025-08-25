Horóscopo de hoy para Capricornio del 25 agosto de 2025

La buenaventura crece gracias a una vibración favorable. Recibes noticias alentadoras desde el extranjero, especialmente si tramitas papeles migratorios. La justicia actúa a tu favor y percibes que el mundo se acomoda con coherencia. Es tiempo de confiar y avanzar.

Horóscopo de amor para Capricornio Trata de evitar el pasar la tarde solo, mejor invita a amigos a pasar una tarde juntos y sigan a ver que ofrece la vida nocturna. Usando tu iniciativa y especialmente si eres soltero haces conexiones placenteras, piensa cuidadosamente sobre exactamente que estás haciendo, de otra forma puedes arrepentirte de lo que ocurra después.

Horóscopo de dinero para Capricornio Aun si estas recibiendo ofertas tentadoras para inversión, espera un tiempo. Puede ser que no conozcas todos los hechos, puede haber una trampa o una desagradable sorpresa esperando, o una coincidencia inconveniente puede arruinar tus inversiones. La paciencia es una virtud y es particularmente cierto para las transacciones económicas.