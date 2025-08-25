Horóscopo de hoy para Escorpio del 25 agosto de 2025
Tu vida social se vuelve una fuente de enriquecimiento. Te abres a nuevas amistades y a compartir saberes con tu entorno. Los vínculos te ofrecen herramientas valiosas. Anímate a tejer redes más amplias: el mundo tiene mucho para ofrecerte y tú, mucho para dar.
