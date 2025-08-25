Horóscopo de hoy para Leo del 25 agosto de 2025
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Leo. Conoce las predicciones astrológicas del 25 agosto de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Hoy te enfocarás en planificar tus próximos pasos económicos. No habrá motivo de preocupación: el dinero circulará con fluidez y tu intuición será clave para concretar buenos negocios. Tus seres de luz moverán los hilos para que logres cubrir tus necesidades con confianza y paz.
