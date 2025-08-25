Horóscopo de hoy para Leo del 25 agosto de 2025

Hoy te enfocarás en planificar tus próximos pasos económicos. No habrá motivo de preocupación: el dinero circulará con fluidez y tu intuición será clave para concretar buenos negocios. Tus seres de luz moverán los hilos para que logres cubrir tus necesidades con confianza y paz.

Horóscopo de amor para Leo En tu vida romántica puedes expresar abiertamente tus intenciones. Usas cualquier oportunidad para simplificar tu situación teniendo pláticas constructivas con tu pareja. Si eres soltero, necesitas decidir cuáles son tus ambiciones y hacer decisiones que te den cierta claridad sobre posibles relaciones futuras.

Horóscopo de dinero para Leo Tus finanzas van bien. Sabes cómo negociar para obtener ventaja, aun cuando regatees con alguien. Hoy se abrirán más opciones para tí , así que haz nuevos contactos porque serán extremadamente útiles para tu futuro.Tus instintos saludables te avisarán si algo empieza a ir mal.