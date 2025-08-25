window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Libra del 25 agosto de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Libra. Conoce las predicciones astrológicas del 25 agosto de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

portada_horoscopo_libra
Avatar de La Opinión

Por  La Opinión

Libra

(09/23 – 10/22)

Concluye una etapa con éxito y mereces una pausa. Tomate un momento sin distracciones ni testigos para conectarte con tu mundo interno. En ese silencio, se despiertan sensaciones dormidas. Tu cuerpo y tu alma piden atención: escúchalos y redescubre la trama del mundo sutil.

Horóscopo de amor para Libra

Los conflictos que han estado presentes finalmente necesitan ser resueltos. No esperes que los demás vengan a ti sino más bien tomas las cosas en tus manos. Mantente abierto a cualquier punto de vista alterno y encuentra una solución que les satisfaga a ambos y permita regresar a una existencia más amigable entre ustedes.

Horóscopo de dinero para Libra

¿Necesitas dinero para invertir en nuevos proyectos? Sigue adelante con tus planes, porque las circunstancias son favorables. Los amigos que te dan consejos están siendo honestos contigo la mayor parte del tiempo. Si quieres comprar algo puedes hacerlo ahora. Haras la elección adecuada, no te dejes engañar por el vendedor.

Horóscopo de sexo paraLibra

No estas haciendo mucho esfuerzo en materia de amor. ¡Pero la verdad es que no lo necesitas! Tu pareja puede hacer algo del trabajo preliminar. Mientras tanto tú te relajas. Cualquier otra cosa sería demasiado, no estas exactamente en control total. Tus propios gritos de deleite no molestarán a tu pareja, todo es como debería de ser.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

En esta nota

Horóscopo de hoy Libra
Trending
Contenido Patrocinado
Trending