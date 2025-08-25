Horóscopo de hoy para Libra del 25 agosto de 2025

Concluye una etapa con éxito y mereces una pausa. Tomate un momento sin distracciones ni testigos para conectarte con tu mundo interno. En ese silencio, se despiertan sensaciones dormidas. Tu cuerpo y tu alma piden atención: escúchalos y redescubre la trama del mundo sutil.

Horóscopo de amor para Libra Los conflictos que han estado presentes finalmente necesitan ser resueltos. No esperes que los demás vengan a ti sino más bien tomas las cosas en tus manos. Mantente abierto a cualquier punto de vista alterno y encuentra una solución que les satisfaga a ambos y permita regresar a una existencia más amigable entre ustedes.

Horóscopo de dinero para Libra ¿Necesitas dinero para invertir en nuevos proyectos? Sigue adelante con tus planes, porque las circunstancias son favorables. Los amigos que te dan consejos están siendo honestos contigo la mayor parte del tiempo. Si quieres comprar algo puedes hacerlo ahora. Haras la elección adecuada, no te dejes engañar por el vendedor.